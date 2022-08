Reggio fa i conti con le bollette 'pazze'. I commercianti: 'Si intervenga o chiudiamo' (Di martedì 30 agosto 2022) La crisi economica stagnante, la pandemia e ora, come se non bastasse, una devastante crisi energetica . Il momento che stanno vivendo i commercianti in questo momento rischia di essere un dramma ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 30 agosto 2022) La crisi economica stagnante, la pandemia e ora, come se non bastasse, una devastante crisi energetica . Il momento che stanno vivendo iin questo momento rischia di essere un dramma ...

AndreSannaPau : Leggo i fan di Harry Styles nel panico e indecisi su quanto spendere per il concerto di Campovolo a Reggio Emilia.… - a_conti_fatti : RT @RobertaFavalor2: Saluti da Fedez, Gigi e D'ora che domani partono per Reggio Emilia dove andranno ospiti di un gattile Enpa con la sper… - marinellafly12 : RT @dukana2: #ReggioCalabria, spari contro la sede elettorale del deputato di #ForzaMafia #Berlusconi ??#Cannizzaro. Fu processato per patt… - dukana2 : #ReggioCalabria, spari contro la sede elettorale del deputato di #ForzaMafia #Berlusconi ??#Cannizzaro. Fu processa… -