Reddito di cittadinanza: cosa e come può cambiare dopo le elezioni? (Di martedì 30 agosto 2022) Si muove in un terreno decisamente pericoloso il Reddito di cittadinanza, tra rivisitazione e cancellazione. La misura bandiera del Movimento, osteggiata fin dall’esordio, rischia decisamente grosso con l’avvicinarsi delle prossime elezioni. Rdc, tra rivisitazione e cancellazione Ovviamente, i pentastellati sono pronti a dare battaglia per difendere la misura ma nel contempo aprono a un intervento migliorativo e rafforzativo .”Non è la causa di alterazione del mercato del lavoro. La causa è il fatto che ci siano paghe da 2-3 euro lordi l’ora, ecco perché il salario minimo è la nostra battaglia che riguarda oltre 4 milioni di persone”, ha detto il leader del Movimento Giuseppe Conte che non vuole sentire parlare di abolizione, “Abolire oggi un sistema di protezione sociale, rispetto a questa emergenza sociale e economica è una ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 agosto 2022) Si muove in un terreno decisamente pericoloso ildi, tra rivisitazione e cancellazione. La misura bandiera del Movimento, osteggiata fin dall’esordio, rischia decisamente grosso con l’avvicinarsi delle prossime. Rdc, tra rivisitazione e cancellazione Ovviamente, i pentastellati sono pronti a dare battaglia per difendere la misura ma nel contempo aprono a un intervento migliorativo e rafforzativo .”Non è la causa di alterazione del mercato del lavoro. La causa è il fatto che ci siano paghe da 2-3 euro lordi l’ora, ecco perché il salario minimo è la nostra battaglia che riguarda oltre 4 milioni di persone”, ha detto il leader del Movimento Giuseppe Conte che non vuole sentire parlare di abolizione, “Abolire oggi un sistema di protezione sociale, rispetto a questa emergenza sociale e economica è una ...

AlexBazzaro : Programma PD: 'Proponiamo di ridurre il periodo minimo di residenza in Italia per accedere al reddito di cittadinan… - PagellaPolitica : Secondo Matteo Salvini, il segretario del Pd Enrico Letta «vuole regalare reddito di cittadinanza agli immigrati».… - Mov5Stelle : Abolizione del Reddito di Cittadinanza, sanzioni ai giovani, servizio militare obbligatorio, classe dirigente piena… - emilio_mellone : @SecolodItalia1 Daije gigino il tuo posto di bibitaro al San Paolo - Maradona è sempre libero, visto che prendono t… - fefebaraonda : RT @Nonha_stata: Non è necessario essere donna per difendere le donne, non è necessario essere migranti per difendere i migranti, non è nec… -