Ranking ATP | Matteo Berrettini virtualmente 16° in classifica | deve fare tanta strada agli US Open per recuperare

Prima vittoria per Matteo Berrettini in questi US Open: il romano non ha nemmeno l'ombra di un problema relativamente al confronto con il cileno Nicolas Jarry, battuto con un convincente 6-2 6-3 6-3 che sa tantissimo di superiorità fin troppo evidente. Ora il francese Hugo Grenier, e poi un percorso che può essere interessante già a partire da un potenziale Andy Murray al terzo turno, storia, se non da Arthur Ashe Stadium, come minimo da Louis Armstrong Stadium. Considerato che la classifica deve evolvere ancora molto, il 16° posto virtuale del numero 2 d'Italia è, appunto, qualcosa che ha tutto di provvisorio. C'è il suo avanzamento da controllare, come pure quello degli avversari che sono attorno a lui. Intanto è iniziato il recupero sui punti da difendere rispetto al risultato nel 2021.

