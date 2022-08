Ralph Eggleston, veterano della Pixar, morto a 56 anni (Di martedì 30 agosto 2022) Ralph Eggleston, regista, animatore, art director e production designer della Pixar, è morto il 28 agosto all'età di 56 anni. Giornata triste per il mondo dell'animazione: Ralph Eggleston, regista, animatore, art director e production designer della Pixar, vincitore di un premio Oscar, è morto il 28 agosto all'età di 56 anni a causa di un tumore al pancreas. Originario di Baton Rouge, nella Louisiana (USA), Ralph Eggleston ha studiato alla CalArts e lavorato sia presso la Warner Bros. che alla Amblin/Universal TV, dove ha conosciuto e lavorato con Brad Bird nel suo episodio "Family Dog" in Amazing Stories - Storie Incredibili. L'artista ha avuto crediti ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 agosto 2022), regista, animatore, art director e production designer, èil 28 agosto all'età di 56. Giornata triste per il mondo dell'animazione:, regista, animatore, art director e production designer, vincitore di un premio Oscar, èil 28 agosto all'età di 56a causa di un tumore al pancreas. Originario di Baton Rouge, nella Louisiana (USA),ha studiato alla CalArts e lavorato sia presso la Warner Bros. che alla Amblin/Universal TV, dove ha conosciuto e lavorato con Brad Bird nel suo episodio "Family Dog" in Amazing Stories - Storie Incredibili. L'artista ha avuto crediti ...

