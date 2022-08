RAI: LA CONFERENZA STAMPA DELL’INTRATTENIMENTO DAYTIME DEL SERVIZIO PUBBLICO (TUTTE LE DICHIARAZIONI IN TEMPO REALE) (Di martedì 30 agosto 2022) Nuova stagione in partenza per l’ammiraglia di Viale Mazzini con tanti programmi e alcune novità. Oggi la CONFERENZA STAMPA con i volti Rai. Alle 12:00 di martedì 30 agosto, nella sede Rai di Viale Mazzini, tornano le conferenze STAMPA alla presenza dei giornalisti e vengono presentati i programmi del DAYTIME autunnale delle tre reti Rai. Intervengono la direttrice DELL’INTRATTENIMENTO DAYTIME Simona Sala e tra gli altri, i conduttori Massimiliano Ossini (UnoMattina), Eleonora Daniele (Storie Italiane), Serena Bortone (Oggi è un altro Giorno), Alberto Matano (La Vita in Diretta) e gli altri volti del weekend. In DAYTIME non cambia nulla. Si parte al mattino col Tg1 Mattina e il Tg1 delle ore 8:00. Alle 9.05 ci sarà UnoMattina lo storico contenitore della Prima Rete ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 30 agosto 2022) Nuova stagione in partenza per l’ammiraglia di Viale Mazzini con tanti programmi e alcune novità. Oggi lacon i volti Rai. Alle 12:00 di martedì 30 agosto, nella sede Rai di Viale Mazzini, tornano le conferenzealla presenza dei giornalisti e vengono presentati i programmi delautunnale delle tre reti Rai. Intervengono la direttriceSimona Sala e tra gli altri, i conduttori Massimiliano Ossini (UnoMattina), Eleonora Daniele (Storie Italiane), Serena Bortone (Oggi è un altro Giorno), Alberto Matano (La Vita in Diretta) e gli altri volti del weekend. Innon cambia nulla. Si parte al mattino col Tg1 Mattina e il Tg1 delle ore 8:00. Alle 9.05 ci sarà UnoMattina lo storico contenitore della Prima Rete ...

