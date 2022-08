Questo sondaggio non riporta le reali intenzioni di voto per le elezioni politiche del 2022 (Di martedì 30 agosto 2022) Il 29 agosto 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook il 27 agosto 2022 con l’immagine di un sondaggio politico riferito a cinque partiti italiani. Nell’illustrazione il Partito Democratico è rilevato al 19,5 percento delle preferenze, Forza Italia al 5,5 per cento, il Movimento 5 stelle al 29,5, la Lega al 13,5 e, infine, Fratelli d’Italia al 20,5 per cento. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «A tutte le televisioni Pezzenti che ci sono Vergognatevi a falsificare e a nascondere al popolo italiano che sta succedendo realmente». Dal contesto si evince che il riferimento è alla percentuale del Movimento 5 stelle, in quanto è la percentuale che più si discosta dai reali sondaggi. Come segnalato ... Leggi su facta.news (Di martedì 30 agosto 2022) Il 29 agostola redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook il 27 agostocon l’immagine di unpolitico riferito a cinque partiti italiani. Nell’illustrazione il Partito Democratico è rilevato al 19,5 percento delle preferenze, Forza Italia al 5,5 per cento, il Movimento 5 stelle al 29,5, la Lega al 13,5 e, infine, Fratelli d’Italia al 20,5 per cento. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «A tutte le televisioni Pezzenti che ci sono Vergognatevi a falsificare e a nascondere al popolo italiano che sta succedendo realmente». Dal contesto si evince che il riferimento è alla percentuale del Movimento 5 stelle, in quanto è la percentuale che più si discosta daisondaggi. Come segnalato ...

