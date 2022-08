Quello che nessuno ha il coraggio di dire su Letta: guardate cosa ha fatto (Di martedì 30 agosto 2022) Vi ricordate della Trise? Difficile, visto che l'ipotesi durò il tempo di una saetta. Indimenticabile, invece, è il teatrino che andò in scena nell'autunno del 2013 per tentare di camuffare l'Imu sotto falso nome. Tarsu, Tares, Taser, Tuc. Fu dato libero sfogo alla fantasia. Poi alla fine il governo guidato da Enrico Letta (sì, lo stesso che ora si candida di nuovo a comandare l'Italia) optò per Iuc, Imposta unica comunale, che inglobava la vecchia Imu e la nuova Tasi, una tassa sui servizi urbani prima messi a carico della fiscalità generale. Dietro la rivoluzione lessicale, ovviamente, il nulla. Anzi, una mini stangata. Nel 2014 il balzello nato per superare l'odiata imposta municipale produsse un gettito complessivo di 23,9 miliardi. Nel 2012 l'Imu introdotta da Mario Monti aveva portato nelle casse dello Stato 23,8 miliardi. A dimostrazione della sostanziale ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Vi ricordate della Trise? Difficile, visto che l'ipotesi durò il tempo di una saetta. Indimenticabile, invece, è il teatrino che andò in scena nell'autunno del 2013 per tentare di camuffare l'Imu sotto falso nome. Tarsu, Tares, Taser, Tuc. Fu dato libero sfogo alla fantasia. Poi alla fine il governo guidato da Enrico(sì, lo stesso che ora si candida di nuovo a comandare l'Italia) optò per Iuc, Imposta unica comunale, che inglobava la vecchia Imu e la nuova Tasi, una tassa sui servizi urbani prima messi a carico della fiscalità generale. Dietro la rivoluzione lessicale, ovviamente, il nulla. Anzi, una mini stangata. Nel 2014 il balzello nato per superare l'odiata imposta municipale produsse un gettito complessivo di 23,9 miliardi. Nel 2012 l'Imu introdotta da Mario Monti aveva portato nelle casse dello Stato 23,8 miliardi. A dimostrazione della sostanziale ...

