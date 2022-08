Quarantena leggera e nuovi farmaci L' Italia si adegua agli altri Paesi europei

(Di martedì 30 agosto 2022) Vero che il Covid ormai non sembra fare più paura. Detto questo, però, con il rientro a settembre, arrivano comunque le indicazioni sulle modalità di prevenzione e controllo del virus, che seppur meno pericoloso, non ha cessato di diffondersi tra la popolazione. X Covid: le novità per laEcco dunque, tra le prime novità più probabili, le nuove norme regole sull’isolamento domiciliare dei positivi al Covid che ...

mafino72 : @ComVentotene Era sicuramente un tampone domestico fai da te. Ci è andata leggera perchè non voleva rischiare la qu… -

Nicola Porro

Sono inrisalita i positivi che tornano sopra quota 4mila. Oggi sono 4.033 (+39 rispetto a ... Gli umbri insono 3.873 (+35 rispetto a ieri). Tag: Covid19 perugia Terni umbriarisalita ricoverati in ospedali Umbria Tornano leggermente a salire i ricoverati Covid in ... I nuovi guariti sono 257, le persone ino isolamento domiciliare 2.141 ( - 38). A ieri, ... Covid, nuova promessa a vuoto: è sparita la quarantena light Messa in quarantena una nave da guerra greca attraccata nel porto di Napoli. Una soldatessa 19enne è morta all'Ospedale del Mare.Altri due marinai sono in osservazione al Cotugno ma non destano preoccupazione. La causa del decesso potrebbe essere una gastroenterite ...