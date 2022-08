Quanti migranti spariscono ogni anno nel viaggio verso l’Europa? Il toccante video della Croce Rossa per la Giornata delle persone scomparse (Di martedì 30 agosto 2022) Migliaia di persone migranti scompaiono ogni anno lungo il loro viaggio verso l’Europa. Le ragioni sono diverse: smarrimento, detenzione, in molti casi morte. Secondo i dati raccolti dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sono 3.300 le persone di cui si sono perse le tracce nel 2021. Anche se nella realtà sono molte, molte di più. Parte da questo dato il video diffuso dalla Croce Rossa Italiana con l’occasione della Giornata Mondiale delle persone scomparse. L’associazione ha aderito alla campagna #NoTraceOfYou del Comitato Internazionale delle Croce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Migliaia discompaionolungo il loro. Le ragioni sono diverse: smarrimento, detenzione, in molti casi morte. Secondo i dati raccolti dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sono 3.300 ledi cui si sono perse le tracce nel 2021. Anche se nella realtà sono molte, molte di più. Parte da questo dato ildiffuso dallaItaliana con l’occasioneMondiale. L’associazione ha aderito alla campagna #NoTraceOfYou del Comitato Internazionale...

