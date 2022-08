Quando inizia Unomattina 2022? La data | chi sono i conduttori

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 agosto 2022) Una delle trasmissioni più amate dagli italiani sta per tornare nuovamente a farci compagnia: parliamo certamente di! Mala nuova edizione del programma? Chi lo condurrà quest’anno? La trasmissione è pronta ad accogliere con grande entusiasmo tantissime novità scoppiettanti e tutte da scoprire.: chi sarà il conduttore? Una delle prime interessanti novità riguardano certamente il cambio di timone. Il conduttore per l’edizione invernale/2023 sarà Massimiliano Ossini! In parte, l’indiscrezione era già stata anticipata da TvBlog, ma ora finalmente è stata confermata dal diretto interessato anche tramite La Stampa. I temi affrontati e le parole di Ossini Per quanto riguarda, invece, le tematiche che saranno affrontate durante il corso delle puntate, pare proprio che ...