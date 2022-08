Putin, le mani sulla Serie A: choc, cosa appare sui cartelloni | Guarda (Di martedì 30 agosto 2022) La Serie A finisce al centro delle critiche. Durante i match delle prime giornate di A, infatti, sui cartelloni elettronici di bordo campo è passato in rassegna il logo della “Liga Stavok”, ovvero un'agenzia di scommesse con sede in Russia, che in passato avrebbe avuto persino presunti legami con Suleiman Kerimov, uno degli oligarchi sanzionati dall'Unione Europea per i suoi rapporti con Vladimir Putin. Non un partner della Lega Serie A, bensì di Infront, che ha acquisito i diritti per le sovrascritture di ciò che passa sui led luminosi, riporta Fanpage. Uno sponsor, che, però, è apparso pure sulle tv dell'Ucraina, tanto che il Paese — ancora in piena guerra contro la Russia — non l'ha preso bene e ha inviato una protesta formale alla Lega. Una lettera per ricordare la solidarietà verso l'Ucraina La partita ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) LaA finisce al centro delle critiche. Durante i match delle prime giornate di A, infatti, suielettronici di bordo campo è passato in rassegna il logo della “Liga Stavok”, ovvero un'agenzia di scommesse con sede in Russia, che in passato avrebbe avuto persino presunti legami con Suleiman Kerimov, uno degli oligarchi sanzionati dall'Unione Europea per i suoi rapporti con Vladimir. Non un partner della LegaA, bensì di Infront, che ha acquisito i diritti per le sovrascritture di ciò che passa sui led luminosi, riporta Fanpage. Uno sponsor, che, però, è apparso pure sulle tv dell'Ucraina, tanto che il Paese — ancora in piena guerra contro la Russia — non l'ha preso bene e ha inviato una protesta formale alla Lega. Una lettera per ricordare la solidarietà verso l'Ucraina La partita ...

gabriele_cecca : @AndreaRoventini @albertobisin @unione_popolare @Azione_it Il pelo sullo stomaco ci vuole a far pagare il gas con i… - robydilorenzo : @MarcRivalta Insomma, la NATO ordisce un complotto di cui però tutti sanno, e Putin ci casca comunque mani e piedi,… - DreamescapePs : @ale_dibattista Ma non é assolutamente vero, in questi anni l'EU ha contribuito ad armare la Russia e ha consegnato… - putin_puzza : RT @terzopolomeme: Sei indeciso se votare? Sappi che stiamo rischiando di rifinire nelle mani di chi ci ha già portato a un passo dalla ba… - antonio65683279 : Cosa pensava il criminale russo? Che stavamo con le mani nelle mani? Quando saremo liberi dal suo gas allora a chi… -