“Puro amore” Benvenuto Romeo Maria | il primo figlio della bellissima coppia vip della tv è già social

(Di martedì 30 agosto 2022) Giulia Pauselli ha partorito, il papà Marcello rivela il nome. È finalmente arrivato il grande giorno: proprio oggi, martedì 30 agosto, in mattinata, l’ex ballerina di Amici e il compagno Marcello Sacchetta sono diventati genitori. Qualche tempo fa i due avevano annunciato la lieta notizia e lo studio del talent show condotto daDe Filippi è esploso di gioia. Ad annunciare la nascita è stato il papà Marcello Sacchetta che nel post Instagram ha scritto: “D’ora in avanti tu chiamami “”, ed io sarò per te non più, perché m’avrai così ribattezzato. (e Giulietta di William Shakespeare). Oggi 30/08/22 ore 08:18 è natoSacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile ”. I mesi difficili, poi la grande gioia Nei mesi scorsi ...