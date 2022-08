Psr Campania, Caputo: Aree costiere, giovani e innovazione, in arrivo bandi per 41 mln (Di martedì 30 agosto 2022) “Al via la pubblicazione di tre bandi per 41 miloni di euro – spiega Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania – così come stabilito nel nostro calendario per questo periodo transitorio. Un cambio radicale di direzione, ispirato ai principi della massima trasparenza, condivisione, partecipazione e semplificazione. I nuovi bandi riguardano diverse tipologie di intervento, a partire da quello creato appositamente per le Aree costiere e isolane, rimaste spesso escluse dalle precedenti call, e da quello per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’Akis campano. E non solo. Il primo bando dal 2017 rivolto ai giovani agricoltori intenzionati ad assumere la guida di un’azienda, che ora si aggiunge ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) “Al via la pubblicazione di treper 41 miloni di euro – spiega Nicola, assessore all’Agricoltura della Regione– così come stabilito nel nostro calendario per questo periodo transitorio. Un cambio radicale di direzione, ispirato ai principi della massima trasparenza, condivisione, partecipazione e semplificazione. I nuoviriguardano diverse tipologie di intervento, a partire da quello creato appositamente per lee isolane, rimaste spesso escluse dalle precedenti call, e da quello per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’Akis campano. E non solo. Il primo bando dal 2017 rivolto aiagricoltori intenzionati ad assumere la guida di un’azienda, che ora si aggiunge ...

NicolaCaputo : RT @Agricolae1: #Psr @Reg_Campania, @NicolaCaputo: nuovi interventi per aree costiere, giovani e innovazioni. Pubblicati tre bandi per 41 m… - Agricolae1 : #Psr @Reg_Campania, @NicolaCaputo: nuovi interventi per aree costiere, giovani e innovazioni. Pubblicati tre bandi… - ruminantia_it : Nuove opportunità per le aziende agrozootecniche presentate da Campania, Toscana, provincia autonoma di Trento e Li… -