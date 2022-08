Psg, Galtier spaventa l’Inter: “Per Skriniar non è finita, è nella nostra lista e tutto è possibile” (Di martedì 30 agosto 2022) “Non posso dire che la trattativa per Skriniar sia del tutto finita: è nel nostro mirino da molto. E’ un’operazione difficile ma mancano 48 ore alla chiusura del mercato e tutto è ancora possibile”. Lo ha detto l’allenatore del Psg, Christophe Galtier, in conferenza stampa alla vigilia del Tolosa, nella quale ha parlato praticamente soltanto di obiettivi di mercato: “Fabian Ruiz è pronto a vestire la nostra maglia, lo aspettiamo”, ha aggiunto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) “Non posso dire che la trattativa persia del: è nel nostro mirino da molto. E’ un’operazione difficile ma mancano 48 ore alla chiusura del mercato eè ancora”. Lo ha detto l’allenatore del Psg, Christophe, in conferenza stampa alla vigilia del Tolosa,quale ha parlato praticamente soltanto di obiettivi di mercato: “Fabian Ruiz è pronto a vestire lamaglia, lo aspettiamo”, ha aggiunto. SportFace.

