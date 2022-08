Psg, Galtier: “Paredes non convocato, ha un accordo con la Juventus. Ma manca intesa tra i club” (Di martedì 30 agosto 2022) “Paredes non farà parte del gruppo dei convocati per il Tolosa. Ci ho parlato dopo l’allenamento, lui ha trovato un accordo con la Juventus. La sua testa è altrove, anche se ancora manca l’intesa tra i club”. Lo ha detto l’allenatore del Psg, Christophe Galtier, confermando l’accordo tra la Juventus e Paredes, ma non quello tra il club bianconero e i parigini: “Ho preso la decisione di non inserirlo nella lista che sfiderà il Tolosa per non avere un calciatore che potrebbe lasciare il club poche ore dopo”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) “non farà parte del gruppo dei convocati per il Tolosa. Ci ho parlato dopo l’allenamento, lui ha trovato uncon la. La sua testa è altrove, anche se ancoral’tra i”. Lo ha detto l’allenatore del Psg, Christophe, confermando l’tra la, ma non quello tra ilbianconero e i parigini: “Ho preso la decisione di non inserirlo nella lista che sfiderà il Tolosa per non avere un calciatore che potrebbe lasciare ilpoche ore dopo”. SportFace.

