Promesse elettorali, politici a caccia dei giovani (Di martedì 30 agosto 2022) L'Italia non è un paese per giovani. Un assunto che, i numerosi governi susseguitisi nella Seconda Repubblica, hanno in più occasioni confermato. Ma si sa, in campagna elettorale ogni voto pesa oro. E quindi anche quei movimenti, sinistra in primis, poco attenti agli under 30, oggi avanzano proposte per migliorare l'accesso al credito per la prima casa, sgravi fiscali per chi assume e valorizzazione, sostegno e promozione dello sport e delle strutture per poterlo praticare in sicurezza. Il centro destra, nel suo programma sottoscritto dai Tre Tenori, al punto quattordici elenca le necessarie riforme per scuola, università e ricerca. Per i conservatori è prioritario «rivedere in senso meritocratico e professionalizzante il percorso scolastico». Un obiettivo ambizioso che passa dal «piano per l'eliminazione del precariato del personale docente e investimento nella ... Leggi su iltempo (Di martedì 30 agosto 2022) L'Italia non è un paese per. Un assunto che, i numerosi governi susseguitisi nella Seconda Repubblica, hanno in più occasioni confermato. Ma si sa, in campagna elettorale ogni voto pesa oro. E quindi anche quei movimenti, sinistra in primis, poco attenti agli under 30, oggi avanzano proposte per migliorare l'accesso al credito per la prima casa, sgravi fiscali per chi assume e valorizzazione, sostegno e promozione dello sport e delle strutture per poterlo praticare in sicurezza. Il centro destra, nel suo programma sottoscritto dai Tre Tenori, al punto quattordici elenca le necessarie riforme per scuola, università e ricerca. Per i conservatori è prioritario «rivedere in senso meritocratico e professionalizzante il percorso scolastico». Un obiettivo ambizioso che passa dal «piano per l'eliminazione del precariato del personale docente e investimento nella ...

CarloCalenda : Ho proposto un patto di responsabilità ai leader politici. Mettete da parte le promesse elettorali che spaventano i… - DavidPuente : Da oggi si apre una nuova sezione di Open, che verifica le promesse e le proposte della campagna elettorale, in col… - pancraziovaleri : RT @GenCar5: #Calenda ha detto che è andato in #Sicilia a parlare non di diritti ma di doveri. In tempi di vacue promesse elettorali non sa… - SabrinaPricl : RT @Cartabellotta: Chi pensa a scostamenti di bilancio per finanziare promesse elettorali, metta in conto che i nostri figli dovranno resti… - non_esset : RT @_Brick_Block_: Dal mio personalissimo cartellino (cit.) la classifica provvisoria delle migliori cinque promesse elettorali. #ElezioniP… -