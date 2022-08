orizzontescuola : Progetto AIRC nelle scuole, avvicinare i giovani alla cultura della salute: l’offerta didattica -

Bizjournal.it - Liguria

Genova . Al via ildi crowdfunding a sostegno della ricerca contro i tumori di Fondazione"Pedalando per la ricerca" che intraprende una nuova tappa del proprio percorso: il ciclista Alessandro Mucci, con ...Ildi crowdfunding a sostegno della ricerca contro i tumori di Fondazione"Pedalando per la ricerca" intraprende una nuova importante tappa del proprio percorso: il ciclista Alessandro ... Pedalando da Genova a Cattolica: Costa Edutainment e Airc per la ricerca | Liguria Business Journal Il progetto di crowdfunding a sostegno della ricerca contro i tumori di Fondazione Airc ’Pedalando per la ricerca’ intraprende una nuova importante tappa del proprio percorso: il ciclista Alessandro M ...400 km in bicicletta con l'obiettivo di raccogliere fondi per la lotta contro il tumore e sensibilizzare il pubblico sulla salvaguardia degli oceani e delle risorsa idrica ...