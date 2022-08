Probabili formazioni Juventus-Spezia: quarta giornata Serie A 2022/2023 (Di martedì 30 agosto 2022) Le Probabili formazioni di Juventus-Spezia, match della quarta giornata di Serie A 2022/2023. Grande attesa per questa sfida in programma all’Allianz Stadium alle 20:45 di mercoledì 30 agosto. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn e su Sky e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Juventus – Cuadrado, Vlahovic e Kostic pronti nel tridente. Miretti, Locatelli e McKennie i favoriti a centrocampo. Chance per Di Maria da subentrato. Spezia – Verde e Nzola i favoriti sul fronte d’attacco. Squalificato Ekdal a centrocampo, chance invece dal primo minuto per Kovalenko. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Ledi, match delladi. Grande attesa per questa sfida in programma all’Allianz Stadium alle 20:45 di mercoledì 30 agosto. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn e su Sky e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Cuadrado, Vlahovic e Kostic pronti nel tridente. Miretti, Locatelli e McKennie i favoriti a centrocampo. Chance per Di Maria da subentrato.– Verde e Nzola i favoriti sul fronte d’attacco. Squalificato Ekdal a centrocampo, chance invece dal primo minuto per Kovalenko. Le...

