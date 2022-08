Prezzo gas, Germania apre al tetto. Cosa cambia in Europa (Di martedì 30 agosto 2022) La misura voluta soprattutto dal governo italiano targato Mario Draghi – un tetto del Prezzo del gas a livello comunitario – potrebbe ora divenire realtà. Se alcuni paesi nordici restano contrari, va infatti registrata l’apertura della Germania, in grosse difficoltà di approvvigionamento in vista dell’inverno imminente. Nel messaggio c’è la disponibilità di Berlino di discutere, il prossimo 9 settembre, alla riunione straordinaria del Consiglio dei ministri dell’Energia, anche del price cap, così come della possibilità di slegare il Prezzo dell’elettricità da rinnovabili da quello del gas. La notizia del messaggio del ministro tedesco è rimbalzata a Palazzo Chigi, dove ieri si è tenuta una riunione tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli e i ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani, i ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 agosto 2022) La misura voluta soprattutto dal governo italiano targato Mario Draghi – undeldel gas a livello comunitario – potrebbe ora divenire realtà. Se alcuni paesi nordici restano contrari, va infatti registrata l’apertura della, in grosse difficoltà di approvvigionamento in vista dell’inverno imminente. Nel messaggio c’è la disponibilità di Berlino di discutere, il prossimo 9 settembre, alla riunione straordinaria del Consiglio dei ministri dell’Energia, anche del price cap, così come della possibilità di slegare ildell’elettricità da rinnovabili da quello del gas. La notizia del messaggio del ministro tedesco è rimbalzata a Palazzo Chigi, dove ieri si è tenuta una riunione tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli e i ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani, i ...

