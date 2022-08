Prezzo energia, Farmindustria: “Rischio carenza farmaci reale” (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Con questa fiammata del rincaro dell’energia del +600% che stiamo registrando, rispetto a un anno fa, nel nostro settore, si profila un reale Rischio di carenza di farmaci e della stessa sopravvivenza delle aziende produttrici di medicinali, che sono beni essenziali non solo per la salute ma per la sicurezza di un Paese”. A lanciare l’allarme per quella che definisce “una situazione di grande Rischio, difficilmente sostenibile” è il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani che, all’Adnkronos Salute, descrive il mix di criticità che il settore sta scontando: dai costi dell’energia alle materie prime. E per questo invoca “una moratoria sulla riduzione dei prezzi dei medicinali” e ribadisce il suo ‘no’ alla revisione dei prontuari ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Con questa fiammata del rincaro dell’del +600% che stiamo registrando, rispetto a un anno fa, nel nostro settore, si profila undidie della stessa sopravvivenza delle aziende produttrici di medicinali, che sono beni essenziali non solo per la salute ma per la sicurezza di un Paese”. A lanciare l’allarme per quella che definisce “una situazione di grande, difficilmente sostenibile” è il presidente di, Marcello Cattani che, all’Adnkronos Salute, descrive il mix di criticità che il settore sta scontando: dai costi dell’alle materie prime. E per questo invoca “una moratoria sulla riduzione dei prezzi dei medicinali” e ribadisce il suo ‘no’ alla revisione dei prontuari ...

