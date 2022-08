Prezzo del gas alle stelle, la Polynt di Scanzorosciate pronta a chiudere gli impianti (Di martedì 30 agosto 2022) È una lettera, un accorato appello a tutti quello scritto e firmato dal Rosario Valido, presidente e amministratore di Polynt Group di Scanzorosciate. Lo pubblichiamo integralmente. Polynt Spa che ha sede a Scanzorosciate, azienda produttrice di composti ed intermedi per la chimica specialistica con 3.300 addetti nel mondo in 38 stabilimenti, ha annunciato ai circa mille dipendenti italiani, che si trova costretta a chiudere temporaneamente alcuni impianti a causa dei costi del gas enormemente aumentati che hanno portato l’azienda a non poter essere più competitiva contro i prodotti di importazione che arrivano dall’Asia, dalla Turchia o dalle Americhe, dove il costo del gas è rimasto sostanzialmente invariato, intorno ai 30 dollari contro i 300 dollari che si pagano ... Leggi su bergamonews (Di martedì 30 agosto 2022) È una lettera, un accorato appello a tutti quello scritto e firmato dal Rosario Valido, presidente e amministratore diGroup di. Lo pubblichiamo integralmente.Spa che ha sede a, azienda produttrice di composti ed intermedi per la chimica specialistica con 3.300 addetti nel mondo in 38 stabilimenti, ha annunciato ai circa mille dipendenti italiani, che si trova costretta atemporaneamente alcunia causa dei costi del gas enormemente aumentati che hanno portato l’azienda a non poter essere più competitiva contro i prodotti di importazione che arrivano dall’Asia, dalla Turchia o dAmeriche, dove il costo del gas è rimasto sostanzialmente invariato, intorno ai 30 dollari contro i 300 dollari che si pagano ...

