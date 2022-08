Presidenzialismo | pur di criticarlo il “Domani” finisce per accostare Macron a Orbàn

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 30 agosto 2022) La Francia come l’Ungheria ecome? Beh, la tentazione dila patria dei diritti con la nazione all’indice della Ue con l’accusa di violarli quotidianamente è venuta spontanea dopo la lettura dell’editoriale di Nadia Urbinati su. Confessiamo di non conoscere la politologa al punto da poter affermare con certezza che sia abituata a miscelare analisi e invettiva, rigore scientifico e passione politica, dottrina e propaganda. Fatto sta che la sua riflessione sulci sembra viziata da inguaribile pregiudizio. A cominciare dalla presentazione dell’elezione diretta come l’antitesi del parlamentarismo quasi che l’una non possa coesistere con l’altro e come se due grandi nazioni presidenzialiste come Usa e Francia avessero qualcosa da imparare in termini di ...