Premier League 2022/2023, passo falso del Chelsea: il Southampton batte i Blues (Di martedì 30 agosto 2022) Il Southampton di Hasenhuttl ha sconfitto clamorosamente il Chelsea di Tuchel per 2-1, nella circostanza della quinta giornata della Premier League 2022/2023. I padroni di casa al St. Mary’s Stadium sono riusciti a sgretolare il calcio offensivo dei Blues, difendendo con accortezza e ripartendo con personalità. Il Chelsea è passato in vantaggio al 23? del primo tempo, pensando a una partita in discesa con Sterling in testa dopo l’importante gol primordiale; risposta immediata della compagine casalinga con Lavia, a segno al 28?, con Armstrong a completare l’opera nel recupero della frazione con un mancino incrociato imparabile: 2-1. Vantaggio di misura rimasto tale sino al termine dei tempi regolamentari in favore del Southampton, con ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Ildi Hasenhuttl ha sconfitto clamorosamente ildi Tuchel per 2-1, nella circostanza della quinta giornata della. I padroni di casa al St. Mary’s Stadium sono riusciti a sgretolare il calcio offensivo dei, difendendo con accortezza e ripartendo con personalità. Ilè passato in vantaggio al 23? del primo tempo, pensando a una partita in discesa con Sterling in testa dopo l’importante gol primordiale; risposta immediata della compagine casalinga con Lavia, a segno al 28?, con Armstrong a completare l’opera nel recupero della frazione con un mancino incrociato imparabile: 2-1. Vantaggio di misura rimasto tale sino al termine dei tempi regolamentari in favore del, con ...

GiovaAlbanese : C’è del nuovo movimento intorno ad #Arthur tra Portogallo e Francia, resta sullo sfondo la Premier League. La sua c… - gippu1 : Il declino irreversibile di #Haaland in un dato: partite che ci aveva messo a segnare una tripletta in Champions L… - CB_Ignoranza : È successo nel match tra Rukh Lviv e Metalist Kharkiv in Premier League ucraina, ripetutamente interrotto dalle sir… - _hrdo : E intanto #Mitrovic continua a segnare 5 gol in 5 partite per lui, meno male che non era adatto per la Premier Leag… - TheRealOnks : @LechaLRK Kana e kile ya dira Mascom Premier League monate ?? -