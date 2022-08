Posti incredibili che fanno cultura | dove andare nel primo giorno libero

Leggi su gqitalia

(Di martedì 30 agosto 2022) I nuovi luoghi della: eccone sei, tutti speciali, da scoprire presto. Nel, magari anche solo per prendere un caffè. Ma anche, volendo, programmando un week end. Fondazione Rovati, Milano Fondazione Luigi Rovati, il giardino con il suo padiglione (foto Giovanni De Sandre) © Studio GDSPrenotazioni dal 1° settembre, visite dal 7 settembre con ingresso gratuito per tutto il mese: dopo il soft opening di inizio estate, la Fondazione Luigi Rovati apre ufficialmente le sue porte ai visitatori. Il palazzo storico in corso Venezia 52, al cui rinnovamento ha lavorato lo studio di architetti MCA di Mario Cucinella, mette assieme più anime: l’obiettivo finale era valorizzare le raccolte d’arte della fondazione, prima fra tutte la collezione di vasi etruschi. Ma milanesi e turisti potrebbero sceglierlo ...