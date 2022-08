Porto di Ravenna | Concorso per 3 Impiegati Amministrativi

(Di martedì 30 agosto 2022) L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale diha pubblicato unper l’assunzione di 3di terzo livello, da inserire a tempo pieno e determinato. Bando diSi comunica che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-settentrionale (di), con delibera presidenziale n. 223 del 27 luglio 2022, ha indetto una selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per l'assunzione di tredi terzo livello in dotazione organica, con contratto a tempo pieno e determinato, destinato agli uffici dell'Ente. Requisiti ed Invio della Domanda L'avviso di selezione (rif.: 3LIV ...

