Poliziotti raffigurati come maiali | il rapper Frah Quintale nei guai | arriva l’esposto del sindacato

(Di martedì 30 agosto 2022) Pioggia di polemiche e critiche sul cantante street pop. Sul profilo Instagram ufficiale l’artista ha postato alcune foto del concerto del 27 agosto che si è tenuto a Corigliano Rossano, in Calabria. Ma l’ultimo scatto della gallery di fotografie raffigura alcuni agenti di polizia con il volto coperto da una emoticon raffigurante il maiale. Immediata la replica deldi polizia Usip, che ha già presentato un esposto chiedendo “provvedimenti sanzionatori contro un abuso di libertà di espressione”,riporta La Repubblica Palermo. “Siamo di fronte a un atto irresponsabile, antidemocratico e carico di odio, particolarmente grave – afferma Alessio Poidomani, segretario provinciale delUsip – perché hadestinatari tantissimi ragazzi. Siamo certi che ...

Da divo dello street pop davanti a seimila fan sotto al palco di villa Bellini ad "antieroe dall'esempio dissacrante". È bastato un post che ritrae sette uomini della polizia e il loro fotomontaggio ...... riescono a nutrirsi della cupa agitazione che attraversa la storia,con linee ... i dueresponsabili della protezione di Beans. Leggero e piacevole, il debutto di A Calculated ... Poliziotti raffigurati come maiali, è bufera sul rapper Frah Quintale: "Messaggio di violenza" Sotto accusa uno scatto del servizio d'ordine a Rossano, in Calabria, con le emoticon di rosa maialini al posto delle facce degli agenti. Il giorno prima di arrivare a Catania per il concerto alla vil ...