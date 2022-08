Politano: “Una vergogna la bambina con la maglia al contrario. E’ brutto sentire offese” (Di martedì 30 agosto 2022) A quasi due giorni di distanza da Fiorentina-Napoli, non si placano le polemiche sui fatti negativi che sono avvenuti durante e dopo la partita. I vari avvenimenti non sono passati inosservati agli occhi dei calciatori che sono rimasti sorpresi da alcuni comportamenti. Tra questi Matteo Politano che è stato intervistato alla viglia di Napoli-Lecce da Valter De Maggio su Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli: “Gara bellissima e con ritmi altissimi, quella contro la Fiorentina? Sì, si sono affrontate due squadre che volevano vincere e che hanno dato tutto. E’ stato bravo l’arbitro a fischiare poco e lasciarci giocare. La gara è stata bella e intensa. Le offese a Spalletti a fine partita? Purtroppo succedono ancora queste cose… Vorrei dire due parole anche sul fatto della bambina con la maglia del Napoli al ... Leggi su napolipiu (Di martedì 30 agosto 2022) A quasi due giorni di distanza da Fiorentina-Napoli, non si placano le polemiche sui fatti negativi che sono avvenuti durante e dopo la partita. I vari avvenimenti non sono passati inosservati agli occhi dei calciatori che sono rimasti sorpresi da alcuni comportamenti. Tra questi Matteoche è stato intervistato alla viglia di Napoli-Lecce da Valter De Maggio su Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli: “Gara bellissima e con ritmi altissimi, quella contro la Fiorentina? Sì, si sono affrontate due squadre che volevano vincere e che hanno dato tutto. E’ stato bravo l’arbitro a fischiare poco e lasciarci giocare. La gara è stata bella e intensa. Lea Spalletti a fine partita? Purtroppo succedono ancora queste cose… Vorrei dire due parole anche sul fatto dellacon ladel Napoli al ...

