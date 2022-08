Politano non ci sta: “Quello che è successo a Firenze è stato vergognoso!” (Di martedì 30 agosto 2022) Domani sera il Napoli affronterà il Lecce alle 20.45 al Maradona. In onda su Radio Gol, “0-0 di Firenze? Penso che con la Fiorentina sia stata una bella partita, molto bene anche l’arbitro che ci ha fatto giocare tanto fischiando molto poco. Finché vengono presi di mira giocatori, allenatori eccetera siamo abituati. Quello che però è successo sugli spalti a quella bambina che ha dovuto rovesciare la sua maglia è veramente una vergogna. Non sappiamo ancora chi giocherà con il Lecce, siamo tutti ancora sulle spine. Champions League? Dobbiamo giocarci le nostre possibilità nel girone, adesso però la priorità è la Lazio. Pensiamo ad una cosa per volta. FOTO: Getty – Politano NapoliNon sappiamo ancora chi giocherà con il Lecce, siamo tutti ancora sulle spine. Champions League? Dobbiamo giocarci le nostre ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 30 agosto 2022) Domani sera il Napoli affronterà il Lecce alle 20.45 al Maradona. In onda su Radio Gol, “0-0 di? Penso che con la Fiorentina sia stata una bella partita, molto bene anche l’arbitro che ci ha fatto giocare tanto fischiando molto poco. Finché vengono presi di mira giocatori, allenatori eccetera siamo abituati.che però èsugli spalti a quella bambina che ha dovuto rovesciare la sua maglia è veramente una vergogna. Non sappiamo ancora chi giocherà con il Lecce, siamo tutti ancora sulle spine. Champions League? Dobbiamo giocarci le nostre possibilità nel girone, adesso però la priorità è la Lazio. Pensiamo ad una cosa per volta. FOTO: Getty –NapoliNon sappiamo ancora chi giocherà con il Lecce, siamo tutti ancora sulle spine. Champions League? Dobbiamo giocarci le nostre ...

