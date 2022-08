Politano: «Far mettere una maglia al contrario ad un bambino è una grandissima vergogna» (Di martedì 30 agosto 2022) L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Sulla gara di Firenze: «Una bella partita, con due squadre che volevano vincere, bravo anche l’arbitro a fischiar poco e a farci giocare». Il tutto sporcato da quello che è successo tra Spalletti e il pubblico. «Purtroppo succedono ancora queste cose, vorrei dire due parole sulla bambina alla quale è stata tolta la maglia, finché prendiamo giocatori e allenatori è brutto ma siamo abituati, soprattutto fuori casa, ma quello che è successo sugli spalti è una grandissima vergogna». Domani partirai titolare? «Siamo ancora tutti sulle spine, oggi abbiamo fatto allenamento, si deciderà domani in rifinitura, ci sono tante partite, ci sarà bisogno un po’ di tutti». Avete tutto per giocarvi la Champions. «Girone ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 agosto 2022) L’attaccante del Napoli, Matteo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Sulla gara di Firenze: «Una bella partita, con due squadre che volevano vincere, bravo anche l’arbitro a fischiar poco e a farci giocare». Il tutto sporcato da quello che è successo tra Spalletti e il pubblico. «Purtroppo succedono ancora queste cose, vorrei dire due parole sulla bambina alla quale è stata tolta la, finché prendiamo giocatori e allenatori è brutto ma siamo abituati, soprattutto fuori casa, ma quello che è successo sugli spalti è una». Domani partirai titolare? «Siamo ancora tutti sulle spine, oggi abbiamo fatto allenamento, si deciderà domani in rifinitura, ci sono tante partite, ci sarà bisogno un po’ di tutti». Avete tutto per giocarvi la Champions. «Girone ...

