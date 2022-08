Politano a Kiss Kiss Napoli : " Vogliamo disputare una grande stagione, ora pensiamo solo al Lecce " (Di martedì 30 agosto 2022) Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla vigilia della gara contro il Lecce in programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Maradona. Di seguito le dichiarazione dell'attaccante azzurro : Abbiamo un gruppo forte e ambizioso. Adesso però la testa è solo al match di domani" Si inizia con la gara di Firenze: "E' stata una partita giocata con grande velocità da entrambe le squadre. La Fiorentina ha dimostrato di essere una squadra di livello, noi siamo stati bravi a tenere il campo e potevamo anche segnare". Inizia un ciclo molto intenso con l'inizio della Champions. Credete nella qualificazione? "Io penso che siamo all'altezza di poterci giocare alla pari con tutti le nostre carte nel girone di ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 30 agosto 2022) Matteoha parlato ai microfoni di Radio, alla vigilia della gara contro ilin programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Maradona. Di seguito le dichiarazione dell'attaccante azzurro : Abbiamo un gruppo forte e ambizioso. Adesso però la testa èal match di domani" Si inizia con la gara di Firenze: "E' stata una partita giocata convelocità da entrambe le squadre. La Fiorentina ha dimostrato di essere una squadra di livello, noi siamo stati bravi a tenere il campo e potevamo anche segnare". Inizia un ciclo molto intenso con l'inizio della Champions. Credete nella qualificazione? "Io penso che siamo all'altezza di poterci giocare alla pari con tutti le nostre carte nel girone di ...

