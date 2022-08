Pogba | terrorizzato e costretto a pagare | il clan voleva 13 milioni di euro

(Di martedì 30 agosto 2022) Non è solo una questione di soldi. Anche se sono già tanti quelli versati da Paulai suoi ricattatori. La faida che ha devastato la famiglia del bianconero, rischia di contaminare anche lo ...

La Gazzetta dello Sport

Non è solo una questione di soldi. Anche se sono già tanti quelli versati da Paulai suoi ricattatori. La faida che ha devastato la famiglia del bianconero, rischia di contaminare anche lo spogliatoio della Francia, campione del Mondo in carica. Mettendo a repentaglio la ......alla partecipazione di Bremer vispa Teresa e del resto della comitiva davanti alPerin ... nel finale ha trovato spazio anche Kean, le assenze pesanti di, Di Maria e Chiesa confermano ... Pogba, terrorizzato e costretto a pagare: il clan voleva milioni di euro Mathias Pogba, 32 anni, ha pubblicato video in quattro lingue promettendo "grandi rivelazioni su Paul Pogba e sul suo agente, Rafaela Pimenta" - quest'ultima ha assunto la guida della compagnia dell'e ...