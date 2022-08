Pogba sotto ricatto? Adesso anche la Procura di Torino apre un' indagine

AleScordinter : @FasaniAndrea71 @PresMoratti Qua avete fatto tutto da soli. Testone di cazzo ahahah. Siete una commedia, occhio a p… - _rue126_ : Locatelli Rabiot Cuadrado e Alex Sandro titolari, Arthur ancora sotto contratto, Folletti nello staff, il ginocchio… - FabioGandolfo88 : @Sballo_Tourette @userfkcnp @Walmiltur @AntoVitiello A me spiace perché Origi è un buon attaccante ed un bravo raga… - Krunic_falso_9 : Ah e c’è anche la notizia di Pogba sotto sequestro - finelinexotta : @daniimpera ma io amo tutto ciò dani, ceh io amo questi tipo di drama ceh capisci che pogba secondo il fratello sot… -

In un thread publicato su Twitter, che trovate, Mathiasha accusato suo fratello di aver mentito alla polizia e di voler manipolare le persone per apparire innocente rispetto a tutto ciò ......100.000 euro che il giocatore della Juve avrebbe dovuto versare per non ricevere ulteriori pressioni dalla banda che lo tenevascacco, fino al presunto sequestro avvenuto a Parigi, con...Si allarga a macchia d'olio la vicenda relativa al centrocampista della Juventus Paul Pogba e alle presunte minacce e tentativi di estorsione subite negli ultimi tempi da una banda di criminali della ...Da qui al 13 novembre, ben 18 gare per i top club italiane. Le rose ampie e i cinque cambi a partita potrebbero non bastare. La stagione è già in salita, servirà tanta fortuna.