Pogba | nella guerra con il fratello Mathias compaiono armi | ricatti | esoterismo e uno stregone per colpire Mbappé

(Di martedì 30 agosto 2022) Il video pubblicato danel quale promette rivelazioni sul conto del celebrePaul è solo la punta dell’iceberg di unainterna ben più profonda. Secondo France Info, a entrare in gioco sono anche, pedinamenti e. Il centrocampista della Juventus ha già denunciato per estorsione ilin attesa che quest’ultimo riveli le informazioni promesse. A confermare la complicata diatribA famigliare in casasono i comunicati dei legali del campione del mondo 2018: “Le dichiarazioni disi aggiungono alle minacce e ai tentativi di estorsione da parte di una banda organizzata contro Paul. Le autorità competenti in Italia e in Francia sono state sollecitate un ...

... dai parametri zero Paule Angel Di Maria, fino a Filip Kostic, i bianconeri non hanno ancora ... prima di fare ritorno da protagonistalinea mediana bianconera.... 'Non ho nulla contro di te, parlo per il tuo bene' La banda, poi, avrebbe minacciato... Mi dispiace per questo fratello, un musulmano che crede profondamentestregoneria. Non fa mai bene ...L'Equipe spiega come nella Federcalcio francese ci sia apprensione per il caso Pogba: accusato dal fratello di aver fatto ricorso alla stregoneria ...Continuano le indagini che si stanno svolgendo sulla situazione familiare del centrocampista della Juve: ecco la situazione ...