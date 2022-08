Pogba minacciato e costretto a pagare | il clan voleva 13 milioni di euro

Eurosport_IT : Emergono nuovi dettagli sulla vicenda Pogba ???? #Pogba - megicbocs : “signor Pogba, è vero che ha lanciato una macumba su Mbappé?” “Ma le indagini non dovrebbero essere sui tentativi d… - TheLaz97 : #Pogba è parte lesa, è stato minacciato con tentativo di estorsione da persone armate. Ovviamente non hanno aperto… - zazoomblog : Caso Pogba i dettagli: minacciato con un fucile dassalto - #Pogba #dettagli: #minacciato #fucile - CorSport : 'Caso #Pogba, i dettagli: minacciato con un fucile d'assalto' ?? -

Non è solo una questione di soldi. Anche se sono già tanti quelli versati da Paulai suoi ricattatori. La faida che ha devastato la famiglia del bianconero, rischia di ...l'hannocon ...... fino al presunto sequestro avvenuto a Parigi, concondotto in un appartamento eda uomini incappucciati e armati con fucili di assalto. Per non parlare delle accuse di aver ...La Procura di Torino ha aperto un fascicolo sul caso di Paul Pogba, il calciatore della Juventus che ha denunciato alle autorità francesi di essere vittima di un ricatto. Non si conoscono le ipotesi d ...Brutta bega per Paul Pogba: il giocatore della Juventus è coinvolto in una vicenda davvero spiacevole. Mathias Pogba ha minacciato di rivelare clamorosi segreti sul fratello Paul Secondo le informazio ...