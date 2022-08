Pogba denuncia | “Minacciato con un’arma ho pagato 100 000 euro” Torino indaga sulla presunta estorsione al giocatore della Juve

(Di martedì 30 agosto 2022) Non c’è solo la folkloristica stregoneria dietro le minacce subite dal calciatore: a luglio sarebbe stato avvicinato da tre persone ora in via di identificazione a Parigi

E così il 16 luglioa Torino di essere stato minacciato da tre persone in via di identificazione a Parigi. Persone che si sarebbero presentati a lui armati di fucile chiedendogli 13 ...Intanto gli avvocati di Paulhanno risposto al messaggio del fratello Mathias rivelando come esista unapresso le autorità francesi e italiane nei confronti di Mathias e di questa "...La Procura di Torino ha aperto un fascicolo sul caso di Paul Pogba, il calciatore della Juventus che ha denunciato alle autorità francesi di essere vittima di un ricatto. Non si conoscono le ipotesi d ...Paul Pogba minacciato con una pistola, ricattato da una banda per 13 milioni di euro. Il caso, che sembra davvero incredibile, è esploso nei giorni scorsi. Sabato 27 agosto Mathias, il fratello di Pau ...