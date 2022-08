Pnrr: P.Chigi, chiesto ad amministrazioni sforzo eccezionale per centrare obiettivi (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - Nel corso della riunione a Palazzo Chigi con i capi di gabinetto dei ministeri e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli "si sono affrontati i temi relativi all'attuazione del programma di governo e all'attuazione del Pnrr ed è stato richiesto alle amministrazioni uno sforzo straordinario per i prossimi due mesi per raggiungere quanti più obiettivi possibili". Dal 13 febbraio 2021 al 30 agosto 2022 sono stati complessivamente 'smaltiti' (adottati e abrogati) 1.260 provvedimenti, previsti dalle disposizioni legislative dei governi delle XVII e XVIII Legislature. Solo nei primi otto mesi del 2022 sono stati smaltiti quindi 532 provvedimenti. Alla data di insediamento del governo, dunque al 13 febbraio 2021 - fa il punto Palazzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - Nel corso della riunione a Palazzocon i capi di gabinetto dei ministeri e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli "si sono affrontati i temi relativi all'attuazione del programma di governo e all'attuazione deled è stato rialleunostraordinario per i prossimi due mesi per raggiungere quanti piùpossibili". Dal 13 febbraio 2021 al 30 agosto 2022 sono stati complessivamente 'smaltiti' (adottati e abrogati) 1.260 provvedimenti, previsti dalle disposizioni legislative dei governi delle XVII e XVIII Legislature. Solo nei primi otto mesi del 2022 sono stati smaltiti quindi 532 provvedimenti. Alla data di insediamento del governo, dunque al 13 febbraio 2021 - fa il punto Palazzo ...

