Pnrr, bando da 300 mln per alloggi universitari (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – È stato pubblicato il decreto del ministro dell'Università e della Ricerca n. 1046 del 26 agosto 2022 per l'accesso, grazie a 300 milioni di euro previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al cofinanziamento di interventi volti all'acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari. Fino a giovedì 29 settembre, gli organismi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (Afam) potranno inviare al Mur le richieste di cofinanziamento di interventi come l'acquisto o la locazione a lungo termine di immobili e l'eventuale loro adeguamento alla comunicazione della Commissione europea sul Green Deal per essere destinati a residenze universitarie.

