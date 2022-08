Placido Domingo, “una serata umiliante”: l’orchestra non si alza in piedi per gli applausi finali e contesta il tenore. Cosa è accaduto all’Arena (Di martedì 30 agosto 2022) Un flop. Neppure l’orchestra si è alzata per ricevere gli applausi del pubblico. Il cantante lirico Placido Domingo all’Arena di Verona il 25 e 26 agosto in “Verdi Opera Night” e “Turandot”, ha fatto fiasco. Non solo con il pubblico ma anche con i musicisti che lo hanno accompagnato. Nel suo viaggio nel repertorio verdiano all’interno dei tre capolavori del compositore di Busseto, Macbeth, Don Carlo e Aida, e nell’opera di Puccini da lui stesso diretta il verdetto è stato negativo. Due recite difficoltose e sofferte, si legge sbirciando qua e là fra le recensioni sul web. Sarebbero state le ripetute amnesie durante il “Macbeth”, la sua uscita di scena prima del finale per un “improvviso abbassamento di voce”, il non rispetto della partitura nella “Turandot” a decretare la mediocrità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Un flop. Neppuresi èta per ricevere glidel pubblico. Il cantante liricodi Verona il 25 e 26 agosto in “Verdi Opera Night” e “Turandot”, ha fatto fiasco. Non solo con il pubblico ma anche con i musicisti che lo hanno accompagnato. Nel suo viaggio nel repertorio verdiano all’interno dei tre capolavori del compositore di Busseto, Macbeth, Don Carlo e Aida, e nell’opera di Puccini da lui stesso diretta il verdetto è stato negativo. Due recite difficoltose e sofferte, si legge sbirciando qua e là fra le recensioni sul web. Sarebbero state le ripetute amnesie durante il “Macbeth”, la sua uscita di scena prima del finale per un “improvviso abbassamento di voce”, il non rispetto della partitura nella “Turandot” a decretare la mediocrità di ...

