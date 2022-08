Più forte delle crisi: la Fiera di Sant’Alessandro torna con oltre 170 espositori (Di martedì 30 agosto 2022) Bergamo. È la Fiera che più di ogni altra rappresenta la bergamaschità, per le filiere e i prodotti rappresentati, ma anche per la sua storia millenaria e per il nome del santo patrono cittadino che porta con sé. Da venerdì 2 a domenica 4 settembre nella struttura di via Lunga torna la Fiera di Sant’Alessandro, rassegna regionale di agricoltura, macchinari e tecnologie, zootecnia, equitazione e prodotti tipici che ogni anno richiama migliaia di appassionati e operatori del settore primario, anche grazie a una ricchissima agenda di eventi collaterali per tutte le età. La manifestazione troverà spazio su circa 50mila metri quadrati complessivi, occupando tutti i padiglioni della Fiera e le aree esterne: 172 le imprese protagoniste, in rappresentanza di 13 regioni italiane (130 dalla Lombardia, 8 dal ... Leggi su bergamonews (Di martedì 30 agosto 2022) Bergamo. È lache più di ogni altra rappresenta la bergamaschità, per le filiere e i prodotti rappresentati, ma anche per la sua storia millenaria e per il nome del santo patrono cittadino che porta con sé. Da venerdì 2 a domenica 4 settembre nella struttura di via Lungaladi, rassegna regionale di agricoltura, macchinari e tecnologie, zootecnia, equitazione e prodotti tipici che ogni anno richiama migliaia di appassionati e operatori del settore primario, anche grazie a una ricchissima agenda di eventi collaterali per tutte le età. La manifestazione troverà spazio su circa 50mila metri quadrati complessivi, occupando tutti i padiglioni dellae le aree esterne: 172 le imprese protagoniste, in rappresentanza di 13 regioni italiane (130 dalla Lombardia, 8 dal ...

