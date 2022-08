(Di martedì 30 agosto 2022) Patrizio, a meno di clamorose sorprese, è destinato a chiudere la sua avventura a Viale Trastevere come ministro dell'Istruzione. I sondaggi danno in vantaggio la coalizione di centrodestra. Tra i possibili candidati al Ministero dell'Istruzione c'è anche Mario, attuale responsabile IstruzioneLega. L'articoloaldi? “Me loin

orizzontescuola : Pittoni al posto di Bianchi? “Me lo stanno chiedendo in tanti. Conosco bene i problemi della scuola” [INTERVISTA] - Gazzettino : #friuli venezia giulia, sorpresa Forza Italia: nessun posto sicuro. Lega, fuori Pittoni -

ilgazzettino.it

Basta giocare con la vita delle persone! ', conclude. La legge di conversione del DL 36/22 ... nel triennio successivo, per tipologia die classe di concorso. Il numero di aspiranti da ...... quindi per la classe di concorso/, cui dà accesso il titolo di studio e/o l'abilitazione; su questo punto vedi Precari con 3 anni di servizio accedono direttamente al Tfa sostegno,(... Friuli Venezia Giulia, sorpresa Forza Italia: nessun posto sicuro. Lega, fuori Pittoni Ci sono i No Vax rappresentati dal movimento Vita che piazza in prima linea l'ex consigliere comunale di Trieste Ugo Rossi, arrestato perchè in una manifestazione contro il green ...Il Carroccio scioglie anche il rebus dei nomi per i seggi assegnati con il proporzionale. Pittoni escluso a sorpresa ...