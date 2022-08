Pietro Turano reagisce alle critiche contro Skam Italia 5 | “Bullismo”

(Di martedì 30 agosto 2022) Dopo la conferenza stampa di ieri, in cui è stato annunciato il tema di5 sono piovute tantissimesulla scelta attuata dalla serie. Nelle nuove puntate scopriremo che Elia ha un’ipoplasia peniena, cioè dimensioni del pene ridotte, ed è stato sempre questo ad allontanarlo da una relazione intima e duratura con una ragazza. Tantissimi utenti hanno trovato fuori luogo che venisse scelto un tema del genere. Secondo gli utenti è ridicolo parlare di dimensioni del pene, mentre invece ci sono tematiche molto più importanti da affrontare.le5: “Abbiamo fatto qualcosa di necessario, più che mai” Ieri è partito una vera e propria shitstorm a causa della tematica scelta dalla ...

trecentotrenta3 : RT @youngbrokefab_: @GrrM94 @thegirlwhothin1 mi sono perso una parte o ci sono state due stagioni su una ragazza, una su un ragazzo gay e u… - IsaeChia : #SkamItalia 5, Pietro Turano sbotta contro chi ha ironizzato sul tema del micropene: “Fate tanto i paladini contro… - Martina31102183 : RT @soansiosaa: SEMPLICEMENTE PIETRO TURANO TI AMO,URLALO. #skamitalia5 #micropene - Gio_122000 : RT @soansiosaa: SEMPLICEMENTE PIETRO TURANO TI AMO,URLALO. #skamitalia5 #micropene - DrApocalypse : Skam Italia 5, Pietro Turano replica sul micropene di Elia: “Ma non vi vergognate?” -

Alcuni di questi commenti - alcuni sono delle prese in giro, altri sminuiscono l importanza e la portata psicologica del tema - sono stati ripostati su Instagram dall attore, che nella ...... Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni),(FIlippo) e ...E dello dello stesso parere Pietro Turano (Filippo): «Skam ti mette davanti a uno specchio aiutando a sciogliere dei nodi, accende delle luci su delle tematiche, come la salute sessuale, e ...Torna Skam. La data fissata per l’inizio della quinta stagione della serie di un gruppo di liceali alle prese con i problemi tipici dell’età è il 1 settembre. Il tema che verrà affrontato nella serie ...