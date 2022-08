Piccola guida all'Europeo di basket 2022, dove l’Italia sogna in grande anche senza Gallinari (Di martedì 30 agosto 2022) Il boccone più indigesto è piombato all’ultima curva prima del giro di ricognizione. “Fa maledettamente male rinunciare a questo sogno azzurro”, ha annunciato Danilo Gallinari domenica, dopo la vittoria sulla Georgia che vale un mattoncino importante per il Mondiale dell’anno prossimo. Però ora, dal 1° al 18 settembre, va in scena l’Europeo più atteso di sempre. E non è una semplice frase fatta: l’ultima edizione risale al 2017, mai nella storia della competizione c’era stato un digiuno simile. E l’Italia affronterà la fase a gironi in casa, fresca di rilancio olimpico, di nuovo corso tecnico, coach Pozzecco a ereditare l’ottimo lavoro di Meo Sacchetti. Ma senza il suo top player, bloccato da una lesione al menisco di quello stesso ginocchio sinistro che lo costrinse al forfait nove anni fa. Come dice il Gallo, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 30 agosto 2022) Il boccone più indigesto è piombato all’ultima curva prima del giro di ricognizione. “Fa maledettamente male rinunciare a questo sogno azzurro”, ha annunciato Danilodomenica, dopo la vittoria sulla Georgia che vale un mattoncino importante per il Mondiale dell’anno prossimo. Però ora, dal 1° al 18 settembre, va in scena l’più atteso di sempre. E non è una semplice frase fatta: l’ultima edizione risale al 2017, mai nella storia della competizione c’era stato un digiuno simile. Eaffronterà la fase a gironi in casa, fresca di rilancio olimpico, di nuovo corso tecnico, coach Pozzecco a ereditare l’ottimo lavoro di Meo Sacchetti. Mail suo top player, bloccato da una lesione al menisco di quello stesso ginocchio sinistro che lo costrinse al forfait nove anni fa. Come dice il Gallo, ...

