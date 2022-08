Piazza Affari fallisce il rimbalzo, male Tenaris (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Piazza Affari tenta il rimbalzo dopo la chiusura negativa di ieri, spinta dal nuovo piano europeo sull’energia annunciato dalla Commissione Ue e il contemporaneo scendere del prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. Alla fine, però, il Ftse Mib chiude perdendo lo 0,08%, a 21.841,88 punti. Non aiutano i dati negativi delle borse americane, assieme agli ultimi dati sul fatturato delle imprese italiane (con l’industria in calo dello 0,2% su base mensile) e l’indice di fiducia dei consumatori nell’Eurozona che continua a calare. Sulla scia delle aspettative negative rispetto alle prossime mosse delle banche centrali, poi, restano sotto pressione i titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che viaggia ancora attorno ai 230 punti base. Nell’asta a medio e lungo termine di fine mese i rendimenti hanno toccato i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) –tenta ildopo la chiusura negativa di ieri, spinta dal nuovo piano europeo sull’energia annunciato dalla Commissione Ue e il contemporaneo scendere del prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. Alla fine, però, il Ftse Mib chiude perdendo lo 0,08%, a 21.841,88 punti. Non aiutano i dati negativi delle borse americane, assieme agli ultimi dati sul fatturato delle imprese italiane (con l’industria in calo dello 0,2% su base mensile) e l’indice di fiducia dei consumatori nell’Eurozona che continua a calare. Sulla scia delle aspettative negative rispetto alle prossime mosse delle banche centrali, poi, restano sotto pressione i titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che viaggia ancora attorno ai 230 punti base. Nell’asta a medio e lungo termine di fine mese i rendimenti hanno toccato i ...

