Peskov: la Russia rispetterà gli obblighi sulle forniture di gas. Ma Gazprom chiude per 3 giorni (Di martedì 30 agosto 2022) Da domani e per tre giorni Gazprom chiuderà il gasdotto Nord Stream 1 per provvedere a lavori di manutenzione dell'unità di pompaggio ma, ha assicurato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel corso della consueta conferenza stampa quotidiana, "la Russia è pronta a rispettare i suoi obblighi sulle forniture di gas. Semmai, ha aggiunto Peskov, "a ostacolare le esportazioni russe sono solo i problemi tecnici derivanti dalle sanzioni". Intanto la società di fornitura energetica francese Engie ha riferito che il colosso russo Gazprom ha operato a partire da oggi una riduzione del flusso di gas fornito, già notevolmente diminuito dall'inizio della guerra in Ucraina, a seguito del disaccordo tra il parti ...

