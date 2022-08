Pescano in un’area protetta ad Alghero e postano il filmato su TikTok: denunciati – Il video (Di martedì 30 agosto 2022) Sono andati a pescare all’interno dell’area marina di Capo Caccia ad Alghero. Poi hanno venduto le due cernie a un ristoratore del posto e hanno pubblicato il video su TikTok. Due giovani turisti, in vacanza nel nord Sardegna, sono stati identificati grazie alle immagini sui social network dalle forze dell’ordine. Che stanno concludendo le indagini per far scattare le denunce. E il ristoratore che ha acquistato il pesce non tracciato rischia a sua volta multe. La storia è stata raccontata dall’associazione ambientalista Gruppo di intervento giuridico (Grig), che ha inviato un esposto a Procura di Sassari, Corpo forestale, Guardia costiera, Comune di Alghero e all’Azienda speciale di gestione del parco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) Sono andati a pescare all’interno dell’area marina di Capo Caccia ad. Poi hanno venduto le due cernie a un ristoratore del posto e hanno pubblicato ilsu. Due giovani turisti, in vacanza nel nord Sardegna, sono stati identificati grazie alle immagini sui social network dalle forze dell’ordine. Che stanno concludendo le indagini per far scattare le denunce. E il ristoratore che ha acquistato il pesce non tracciato rischia a sua volta multe. La storia è stata raccontata dall’associazione ambientalista Gruppo di intervento giuridico (Grig), che ha inviato un esposto a Procura di Sassari, Corpo forestale, Guardia costiera, Comune die all’Azienda speciale di gestione del parco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio ...

Giammario : Ho letto questa notizia in 5 siti diversi ma non ho ancora letto che li hanno individuati, multati, sequestrata l'a… - Ci4Cla : RT @SardiniaPost: Due giovani turisti hanno fatto un safari di pesca subacquea nelle acque dell'area protetta di #CapoCaccia, poi hanno ven… - SardiniaPost : Due giovani turisti hanno fatto un safari di pesca subacquea nelle acque dell'area protetta di #CapoCaccia, poi han… - Maria15112786 : So che non è un problema prioritario, ma facciamo schifo Sardegna, pescano in area protetta e divulgano video su Ti… - Affaritaliani : Pescano in un'area protetta della Sardegna e lo postano su TikTok: beccati! -