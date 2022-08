Persiane: come pulirle prima dell’inverno per affrontarlo al meglio (Di martedì 30 agosto 2022) Si avvicina la stagione invernale ed occorre sistemare la nostra abitazione prima che sopraggiunga il gelo. Puliamo insieme le Persiane. Le Persiane, oltre a rappresentare lo strumento perfetto per contrastare la luce del sole, ci permettono anche di offrire la perfetta cornice alle nostra finestre. Tuttavia, anch’esse necessitano di attenzione e manutenzione; questo per evitare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 30 agosto 2022) Si avvicina la stagione invernale ed occorre sistemare la nostra abitazioneche sopraggiunga il gelo. Puliamo insieme le. Le, oltre a rappresentare lo strumento perfetto per contrastare la luce del sole, ci permettono anche di offrire la perfetta cornice alle nostra finestre. Tuttavia, anch’esse necessitano di attenzione e manutenzione; questo per evitare L'articolo proviene da Leggilo.org.

dariaarcturusB : non capisco come si aprano le persiane ?? - qu1dproqu0 : @Jo_fer7 @madforfree Onestamente la tua malafede è tantissima Vergognati. Manipoli le persiane senza pensiero critico. Esattamente come te - el_marrano : Nella realtà questa donna è buona come il pane, è una cara amica dei miei e io mi chiedo perché mi abbia fatto ques… - io_il_bega : @adrianobusolin Ma davvero fa? Lei, che ha un fissato un video di propaganda russa?A tutti quelli come lei, pronti… - valeria_noli : E alle stecche delle persiane già l'alba. Il gallo, improvvisamente, la suscitò dai monti lontani, perentorio ed ig… -