Perché il rischio di aborto spontaneo è più alto a fine estate (Di martedì 30 agosto 2022) Il nuovo studio, pubblicato sulla rivista Epidemiology, ha rilevato che il rischio di aborto spontaneo è maggiore nei mesi estivi (la ricerca è stata condotta in Nord America) rispetto alla metà dell'inverno. In particolare, lo studio indica che le persone incinte in Nord America hanno il 44% di probabilità in più di un aborto precoce (entro le otto settimane di gravidanza) nei mesi estivi rispetto ai mesi invernali. Il picco di probabilità più alta è a fine agosto, dove la ricerca ha segnalato il 31% di probabilità in più di aborto spontaneo (in qualsiasi settimana di gravidanza) rispetto ai mesi invernali. Sebbene i fattori che contribuiscono a un aborto spontaneo siano molti, primo fra tutti il fattore genetico, la correlazione tra ...

