Perché il declino degli Stati può essere un pericolo per le libertà (Di martedì 30 agosto 2022) Ho ripescato un vecchio libro di Nicola Matteucci, Lo Stato moderno edito dal Mulino nel 1993, Perché mi ricordavo delle pagine molto chiare su come si fosse formato, dal punto di visto storico e filosofico, il concetto di opinione pubblica. E in effetti la ricostruzione che ne fa Matteucci, da Aristotele a Marx, è fenomenale e ci fa anche capire come mai tanti vecchi marxisti, la detestino. Si intende: l’opinione del pubblico, che non sia il loro. Ma rileggendo il libro a distanza di anni (eravamo nel 1993 e per dire Berlusconi non era ancora arrivato) ho trovato straordinarie e attuali le considerazioni su cosa sia il potere. Da leggere. Ve ne faccio una breve sintesi. «Il problema ultimo della filosofia politica è quello del potere: società civile e Stato sono forme storiche della sua organizzazione e della sua articolazione e non possono essere ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 30 agosto 2022) Ho ripescato un vecchio libro di Nicola Matteucci, Lo Stato moderno edito dal Mulino nel 1993,mi ricordavo delle pagine molto chiare su come si fosse formato, dal punto di visto storico e filosofico, il concetto di opinione pubblica. E in effetti la ricostruzione che ne fa Matteucci, da Aristotele a Marx, è fenomenale e ci fa anche capire come mai tanti vecchi marxisti, la detestino. Si intende: l’opinione del pubblico, che non sia il loro. Ma rileggendo il libro a distanza di anni (eravamo nel 1993 e per dire Berlusconi non era ancora arrivato) ho trovato straordinarie e attuali le considerazioni su cosa sia il potere. Da leggere. Ve ne faccio una breve sintesi. «Il problema ultimo della filosofia politica è quello del potere: società civile e Stato sono forme storiche della sua organizzazione e della sua articolazione e non possono...

sunflowerstete : RT @troppocerebraIe: a me purtroppo spiace perché prima i mnskn mi piacevano e anche molto, quando hanno vinto sanr3mo e poi l'eurovisi0n e… - epynefrina : RT @troppocerebraIe: a me purtroppo spiace perché prima i mnskn mi piacevano e anche molto, quando hanno vinto sanr3mo e poi l'eurovisi0n e… - YLYLYLIM : RT @troppocerebraIe: a me purtroppo spiace perché prima i mnskn mi piacevano e anche molto, quando hanno vinto sanr3mo e poi l'eurovisi0n e… - urlittlest4r : RT @troppocerebraIe: a me purtroppo spiace perché prima i mnskn mi piacevano e anche molto, quando hanno vinto sanr3mo e poi l'eurovisi0n e… - faithheda_ : RT @troppocerebraIe: a me purtroppo spiace perché prima i mnskn mi piacevano e anche molto, quando hanno vinto sanr3mo e poi l'eurovisi0n e… -

L'Intervista privata che non ti aspetti: finalmente Inzaghi a 360°! Buongiorno Inzaghi e grazie di aver accettato l'intervista. Partiamo subito: 1) Perché ha accettato l'Inter dopo aver garantito a Lotito la sua permanenza L'occasione della vita. ... 2) Vede un declino ... Federico Rampini agli Incontri con l'autore e con il vino ...America impero del male o patria delle libertà Una nazione creatrice di miti e valori o un Paese in declino e diviso al suo interno Come si misura la vera distanza tra San Francisco e Miami Perché ... Kodami Buongiorno Inzaghi e grazie di aver accettato l'intervista. Partiamo subito: 1)ha accettato l'Inter dopo aver garantito a Lotito la sua permanenza L'occasione della vita. ... 2) Vede un......America impero del male o patria delle libertà Una nazione creatrice di miti e valori o un Paese ine diviso al suo interno Come si misura la vera distanza tra San Francisco e Miami... Perché il declino globale delle coccinelle dovrebbe preoccupaci