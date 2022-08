Perché i Verdi in Italia non hanno mai sfondato (Di martedì 30 agosto 2022) In Austria, Germania ed Irlanda sono un’importante forza di governo, in Francia sono tra i protagonisti dell’alleanza progressista creata in occasione delle legislative, in Danimarca e in Svezia supportano gli esecutivi al potere dall’esterno. I partiti Verdi sono una realtà importante in molte Nazioni europee, specialmente nelle regioni centro-settentrionali del continente, ma non sono riusciti a sfondare ovunque. Nell’Europa Meridionale, ad esempio, sono tra i grandi assenti della scena politica, e le cose non sono cambiate negli ultimi anni, quando l’emergenza climatica ha assunto un ruolo sempre più importante nella coscienza collettiva. In Portogallo, in Grecia e in Spagna l’assenza (o quasi) di movimenti ambientalisti si fa sentire e stona con quanto accade nel resto d’Europa. E poi c’è l’Italia. La quasi totale assenza dei ... Leggi su linkiesta (Di martedì 30 agosto 2022) In Austria, Germania ed Irlanda sono un’importante forza di governo, in Francia sono tra i protagonisti dell’alleanza progressista creata in occasione delle legislative, in Danimarca e in Svezia supportano gli esecutivi al potere dall’esterno. I partitisono una realtà importante in molte Nazioni europee, specialmente nelle regioni centro-settentrionali del continente, ma non sono riusciti a sfondare ovunque. Nell’Europa Meridionale, ad esempio, sono tra i grandi assenti della scena politica, e le cose non sono cambiate negli ultimi anni, quando l’emergenza climatica ha assunto un ruolo sempre più importante nella coscienza collettiva. In Portogallo, in Grecia e in Spagna l’assenza (o quasi) di movimenti ambientalisti si fa sentire e stona con quanto accade nel resto d’Europa. E poi c’è l’. La quasi totale assenza dei ...

