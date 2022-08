"Per i prossimi 10 anni...". Porro, una verità terrificante sul gas: cosa ci aspetta (Di martedì 30 agosto 2022) A Controcorrente - la trasmissione di Rete4 condotta da Veronica Gentili - nel corso dell'ultima puntata si è parlato soprattutto della crisi energetica e delle conseguenze che avrà sugli italiani. Un tema molto delicato e sentito, esploso a meno di un mese dal voto del 25 settembre. Nicola Porro dal tavolo di Controcorrente ha messo tutti in guardia sul rischio di tasse ulteriori per far fronte alla crisi. “Il 60% degli introiti - ha spiegato - finisce in tasse. Queste tasse serviranno a procurare i quattrini per abbassare le bollette per le imprese e per i cittadini. Posto il livello di tassazione a cui siamo oggi, questa cosa dei 30 miliardi quanto tempo la possiamo tenere in piedi? Oggi c'è il fuoco in casa, cosa facciamo se non vogliamo fare i rigassificatori a Piombino, se vogliamo continuare a pagare le tasse sul Co2, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) A Controcorrente - la trasmissione di Rete4 condotta da Veronica Gentili - nel corso dell'ultima puntata si è parlato soprattutto della crisi energetica e delle conseguenze che avrà sugli italiani. Un tema molto delicato e sentito, esploso a meno di un mese dal voto del 25 settembre. Nicoladal tavolo di Controcorrente ha messo tutti in guardia sul rischio di tasse ulteriori per far fronte alla crisi. “Il 60% degli introiti - ha spiegato - finisce in tasse. Queste tasse serviranno a procurare i quattrini per abbassare le bollette per le imprese e per i cittadini. Posto il livello di tassazione a cui siamo oggi, questadei 30 miliardi quanto tempo la possiamo tenere in piedi? Oggi c'è il fuoco in casa,facciamo se non vogliamo fare i rigassificatori a Piombino, se vogliamo continuare a pagare le tasse sul Co2, ...

MatteoBarzaghi : Lukaku risentimento coscia sinistra oggi in allenamento. Salta Cremonese ed è in dubbio per derby. Ulteriori esami… - MarcoMoriniTW : @jjustfede_00_ Uhm no, sono appena uscito. Servirà a voi per i prossimi 8, #otto, giorni. - DiMarzio : #Calciommercato | @sampdoria, c'è l'accordo con il @SpursOfficial per #Winks: il centrocampista nei prossimi giorni… - restl355 : Io sono realmente preoccupata per quello che succederà nei prossimi mesi. Il costo del gas e dell'energia elettrica… - live_dom : RT @Gitro77: 55 riforme. Sono quelle che la troika, scusate la UE, ci impone nei prossimi 4 mesi per prestarci i nostri soldi dicendoci ino… -

Quanto costeranno gas e pellet il prossimo inverno METEO.IT Meteo: El Niño eccezionale, spunta una nuova ipotesi per un Inverno con Neve, Gelo e Burian sull'Italia Previsioni meteo per il 30/08/2022, Biella. Giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperatura minima 16°C, massima 27°C ... Missione sulla Luna, Parmitano: “Sogno in grande, su quel suolo voglio camminare” La partenza potrebbe essere riprogrammata per il prossimo 2 settembre. La Nasa spera di inviare quattro astronauti nell’orbita del satellite nel 2024 e di farvi atterrare umani già nel 2025 Il volo, q ... Previsioni meteo per il 30/08/2022, Biella. Giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperatura minima 16°C, massima 27°C ...La partenza potrebbe essere riprogrammata per il prossimo 2 settembre. La Nasa spera di inviare quattro astronauti nell’orbita del satellite nel 2024 e di farvi atterrare umani già nel 2025 Il volo, q ...